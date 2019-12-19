CHP'nin açılış töreninde bir protestocu, etkisiz hale getirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi “Komşu Masa” açılış törenine katıldı.
Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.
KAFTANCIOĞLU'NA PROTESTO ŞOKU
Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti.
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Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.
Pankart açılamadığı için üzerinde Canan Kaftancığlu yazdığı görüldü.
Güvenlik görevlileri, protestocuya gösterdiği sert müdahale sırasında Selda Bağcan'ın "Adaletin bu mu dünya" şarkısı çalması dikkatleri çekti.
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