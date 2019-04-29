Çin Devlet Başkanı'nın dizi hayranlığı

Her hafta milyonlarca kişiyi ekran başına kitleyen HBO yapımı televizyon dizisi Game of Thrones, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de büyük beğenisini kazandı.

South China Morning Post'ta yer alan bir haber ise bunu kanıtlar nitelikte. Haberde; Cinping'in Pekin'de bir grup yatıımcıyla bir araya geldiği ve Game of Thrones hayranı olduğunu söylediği belirtildi.

TOPLANTIDA GAME OF THRONES ALINTISI

Hatta toplantıda Cinping kendisini o kadar diziye kaptırdı ki, "Hepimiz yaşadığımız dünyanın, Westeros'un yedi krallığının içine düştüğü kaotik savaşlarla dolu dünyaya dönüşmeyeceğinden emin olmalıyız." diye konuştu.