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Çin'de kamyonetin altına giren kadının kurtuluşu

Çin'de bir kamyonet, hatalı geçiş yapan motosikletli bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altına giren kadın, mucizevi bir şekilde kazayı yara almadan atlattı.

Haber Merkezi | 24.08.2019 - 09:36..
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Çin'de mucizevi kurtuluş...

YOLUN DİĞER TARAFINA GEÇMEK İSTEDİ

Yolun sağından yolun sol tarafına geçmek isteyen motosikletli, kamyonetin kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Kamyonetin altına giren motosikletlinin mucize kurtuluşu VİDEO HABER

MOTOSİKLETLİNİN MUCİZEVİ KURTULUŞU

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altına giren motosikletli kadın, kazada yara bile almadı.

Aracın altından hiçbir şey olmamış gibi çıkan kadın, daha sonra kamyonetin sürücüsünün yanına giderek konuştu. Bu mucizevi kurtuluş ve sonrası anbean kameralara yansıdı.

Çin'de kamyonetin altına giren kadının kurtuluşu

Çin'de kamyonetin altına giren kadının kurtuluşu

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