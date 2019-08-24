Çin'de kamyonetin altına giren kadının kurtuluşu

Çin'de mucizevi kurtuluş...

YOLUN DİĞER TARAFINA GEÇMEK İSTEDİ

Yolun sağından yolun sol tarafına geçmek isteyen motosikletli, kamyonetin kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Kamyonetin altına giren motosikletlinin mucize kurtuluşu VİDEO HABER

MOTOSİKLETLİNİN MUCİZEVİ KURTULUŞU

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altına giren motosikletli kadın, kazada yara bile almadı.

Aracın altından hiçbir şey olmamış gibi çıkan kadın, daha sonra kamyonetin sürücüsünün yanına giderek konuştu. Bu mucizevi kurtuluş ve sonrası anbean kameralara yansıdı.