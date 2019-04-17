Çin'de metroya yüz tanıma sistemi geldi

Kağıt biletlerden günümüzde kullandığımız para doldurulabilen kartlara kadar teknolojik gelişmelerin tümüne 1990'lı nesil şahit oldu.

SON AŞAMA

Ancak bu kez nesilden nesile aktarılabilecek bir teknoloji ile karşı karşıyayız.

Çünkü bunun daha ilerisi ışınlanma...

Adres tahmin edileceği gibi Çin... Onlar yapıyor, bizler takip ediyoruz.

Çinliler bu kez metroya öyle bir el attı ki son aşama diyebilirsiniz.

ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GİRİYORLAR

Çekik gözlü vatandaşlar, artık metroya girdiklerinde ne kart taşıyacaklar ne de nakit para. Tabiri caizse ellerini kollarını sallaya sallaya girecekler.

Bizlerin şimdilik telefonlarda yoğun olarak kullanmaya başladığı yüz tanıma teknolojisi, metroya indi. Çin'in Silikon Vadisi olarak da bilinen Shenzen'de bir metro istasyonunda başlayan pilot uygulama, şimdiden büyük ses getirdi.

HESABINIZDAN PARA ÇEKİYOR

Vatandaşlar artık sadece yüzlerini taratarak metroya giriyor, yolculuk yapıyor. China Morning Post'un haberine göre yüz tanıma teknolojisi sizi metro girişinde bekliyor ve yüzünüzü tarattığınız anda hesabınızdan para çekiliyor.

Yani bir yolcunun artık yanında para olmamasının ya da cüzdanını veya biniş kartını unutmasının hiçbir önemi kalmadı.