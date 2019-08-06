Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı kızışıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı Çin şirketlerinin ABD tarım ürünlerini artık satın almadığını açıkladı.

Pekin’in ABD tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulama seçeneğini de değerlendirdiğini belirtildi. Ticaret savaşı ABD borsasını da vurdu.

ABD TARIMDAKİ EN ÖNEMLİ İHRAÇ PAZARINI KAYBEDİYOR

Çin’den gelen son adım Washington ve Pekin arasında kızışan ticaret savaşının en son aşaması. Çin ABD’nin en değerli ihracat tarım ürünü olan soya fasülyesini dünyada en çok ithal eden ülke konumunda.

Çin geçen hafta Trump’ın gümrük vergisi hamlesine yanıtı Pazartesi günü verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesine konulan yazılı açıklamada “İlgili Çin şirketleri ABD tarım ürünlerinin alımını askıya aldı” denildi.

Açıklamada Çin’in Amerika’nın verdiği sözleri tutmasını ve ikili işbirliği için de gerekli koşulları oluşturmasını umduğu belirtildi.

ABD BORSASI ÇAKILDI

ABD ve Çin arasında ticaret savaşında karşılıklı adımlarla gerilimin tırmanması hem ABD borsasını hem de Çin’in para birimi Yuan’ın performansını olumsuz etkiledi.

ABD borsasında yüzde 3’e varan kayıplar yaşandı. Dow Jones Endeksi yüzde 3,26 oranında düşüş yaşadı.

Wall Street’in ekonomik veriler açısından en önemli üç endeksinde Çin ile yaşanan ticaret savaşında yaşanan kayıp 2019 yılında tek bir gün içinde en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Çin piyasalarının etkisi açık olan teknoloji şirketlerinin hisselerinden düşüş yaşandı. Apple’ın hisseleri yüzde 5,3 oranında kayıp gördü. Analistler önerilen yeni gümrük vergilerinin Iphone’a olan talepleri azaltabileceği uyarısında bulunuyor.

ÇİN PARASI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Çin’in para birimi Yuan da son 10 yıl içindeki en düşük seviyeyi gördü. Yuan’ın zayıf, Dolar’ın güçlü olması, Çinli müşteriler için ürünlerin fiyatını arttırdığı için Çin’de önemli düzeyde iş yapan şirketler açısından sorun yaratıyor.

Çok sayıda yatırımcı Çin’in Yuan’ın Dolar karşısında değer kaybetmesine müsaade etmesini Trump’ın Çin’den ithal edilen 300 milyar dolarlık ürüne ilave gümrük vergisi getirme kararına doğrudan bir cevap olarak görüyor.

TRUMP'TAN ÇİN'E MANİPÜLECİ YAKIŞTIRMASI

ABD Başkanı Donald Trump Çin’i bir kez daha para birimini manipüle etmekle suçladı, bunun üzerinden ABD Merkez Bankası’na yüklendi. ”Çin para biriminin fiyatını en düşük seviyeye indirdi.

Buna para birimi manipülasyonu deniyor. Duyuyor musun Merkez Bankası? Bu Çin’i zaman içerisinde büyük ölçüde zayıflatacak büyük bir ihlal” diye yazdı.

Trump Twitter mesajlarına “Çin her zaman para birimindeki manipülasyonu bizim işlerimizi, fabrikalarımızı çalmak, istihdamımıza zarar vermek ve çiftçilerimizin fiyatlarına zarar vermek için kullandı. Artık kullanamayacak!” şeklinde sürdürdü.

Trump “Çin adil olmayan ticaret uygulamaları ve para biriminde manipülasyon yaparak ABD’den yüz milyarlarca dolar almaya devam etmeye niyetli. Çok tek taraflı, bu yıllar önce durdurulmalıydı” ifadelerini kullandı.