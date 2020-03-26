Çinli polisler, yapay zekalı termal tarama kaskları kullanıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'de, her ne kadar vaka sayısı azalmaya başlasa da virüsün tamamen engellenebilmesi için erken tespit oldukça önemli.

Shenzhen merkezli Kuang-Chi şirketi, anlık termal kamera taraması yapabilen akıllı kasklarını geçtiğimiz haftalarda kullanıma sundu.

Çin'deki polis ve salgın kontrol birimleri, fütüristik görünümlü akıllı kaskların yardımıyla potansiyel koronavirüs taşıyıcılarını anlık olarak tarayabiliyor.

5 METRE MENZİLE SAHİP

Termal kızılötesi kameralarla donatılan akıllı kasklar, 5 metre uzaklığa kadar etraftaki bütün insanların vücut ısısını anlık olarak gösterebiliyor. Bu sayede kalabalık ortamlardaki insanların koronavirüs taşıma riski hızlıca belirlenebiliyor.

Wi-Fi, Bluetooth ve 5G gibi bağlantı teknolojilerine de sahip termal kameralı akıllı kaskların malzemesi ise Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak geliştiriliyor.