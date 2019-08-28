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Çocukların robotlarla duygusal bağ kurduğu ortaya çıktı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre küçük yaştaki çocuklar, robotlarla duygusal bağ kurabiliyor.

DHA | 28.08.2019 - 10:29..
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Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen birçok robot günümüzde hemen hemen her alanda kullanılıyor ve gelecekte bu robotların sayısı bir hayli artacak. Durum böyle olunca küçük yaştaki çocuklar da robotlarla iç içe yaşayabiliyor.

Yapılan bir araştırmaya göre çocukların insanlarla robotlar arasında farkı anlamalarının zorlaştığı, bu nedenle çocukların robotlarla duygusal bağ kurmaya yatkın oldukları belirtildi.

ÇOCUKLARA EĞİTİM VERİLMELİ

Araştırmacılara göre yeni neslin, robotlar ile insan davranışlarını karıştırmamaları gerekiyor ve bu nedenle çocuklara okul öncesi yaşlardan itibaren gerekli eğitimin verilmesi gerekiyor.

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ÇOCUKLARA GÖRE ROBOTLAR İNSANLARDAN DAHA AKILLI

Yapılan araştırmaya göre, çocukların interaktif eğitim öğretim teknolojilerinden büyük ölçüde yararlandığı, ancak bunun onlar için kafa karıştırıcı olabileceği öne sürüldü. Ayrıca araştırmaya göre, birçok çocuk robotların insanlardan daha akıllı olduğunu düşünüyor.

ÇOCUKLARIN ROBOTLARI ANLAMASI SAĞLANMALI

Araştırmacılar, ebeveynlere çocuklarına yapay zekâlı cihazları kullandırırken bu cihazların tasarlanabileceğini, programlanabileceğini ve yapılandırılabileceğini tavsiye etmeleri ve çocukların bu cihazları kontrol edebileceğini anlamalarına yardımcı olmaları gerektiğini tavsiye ediyor.

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