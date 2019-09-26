Çorum'da çekirdek yüklü tren devrildi yol trafiğe kapandı

Geçtiğimiz ay Almanların satın aldığı Kamil Koç'ta host ve hosteslerin de kaldırılması gündemde.

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Meslek lisesi öğrencileri için konuşan at

Samsun'da bir veteriner hekim tarafından tasarlanan ve “Samsun 5. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı”nda sergilenen konuşan at heykeli "Cengaver", ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.