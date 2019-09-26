Çorum'da çekirdek yüklü tren devrildi yol trafiğe kapandı

Çorum-Mecitözü karayolunda Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Şemdin Erdoğan yönetimindeki çekirdek yüklü tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti.
TIR KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, kontrolden çıkarak devrildi.
AĞAÇ OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Kaza anında yolda başka bir araç olmaması olası bir faciayı önlerken, devrilen tırda bulunan çekirdekler etrafa saçıldı. Yola saçılan çekirdek, kaza yerine çağrılan iş makinesi ile temizlendi.
2 SAAT SONRA TRAFİK AÇILDI
Kaza nedeniyle trafiğe tamamen kapanan Çorum-Mecitözü karayolu, 2 saat sonra trafiğe açılabildi.
SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA
Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.