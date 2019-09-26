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Çorum'da çekirdek yüklü tren devrildi yol trafiğe kapandı

Yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır, yan yattı. Olay sonrası sürücü, tedavi için hastaneye sevk edildi.

İHA | 26.09.2019 - 09:01..
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Çorum-Mecitözü karayolunda Mecitözü istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Şemdin Erdoğan yönetimindeki çekirdek yüklü tır, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti.

TIR KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır, kontrolden çıkarak devrildi.

Çorum'da çekirdek yüklü tren devrildi yol trafiğe kapandı

AĞAÇ OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza anında yolda başka bir araç olmaması olası bir faciayı önlerken, devrilen tırda bulunan çekirdekler etrafa saçıldı. Yola saçılan çekirdek, kaza yerine çağrılan iş makinesi ile temizlendi.

2 SAAT SONRA TRAFİK AÇILDI

Kaza nedeniyle trafiğe tamamen kapanan Çorum-Mecitözü karayolu, 2 saat sonra trafiğe açılabildi.

Çorum'da çekirdek yüklü tren devrildi yol trafiğe kapandı

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da çekirdek yüklü tren devrildi yol trafiğe kapandı

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