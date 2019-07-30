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Çorum'da iki ayrı yerde orman yangını çıktı

İki farklı bölgede gerçekleşen orman yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.

İHA | 30.07.2019 - 15:57..
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Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan iki ayrı orman yangınında, 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

YAKILAN KURU OTLAR ORMANA SIÇRADI

İlk yangın, ilçeye bağlı Akçasu köyünde çıktı.

Köyde yaşayan ismi öğrenilemeyen bir kişi, kendi evinin önündeki bahçede bulunan kuru otları yaktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine köylüler, jandarma ve itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çorum'da iki ayrı yerde orman yangını çıktı

İKİNCİ YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Aluç köyü sınırlarındaki ormanlık alanda ise bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Ormanlık alandan yükselen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı.

Çorum'da iki ayrı yerde orman yangını çıktı

40 DÖNÜM ORMANLIK ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

Orman İşletme ve İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Her iki yangında, 40 dönüm orman arazisi zarar gördü.

Çorum'da iki ayrı yerde orman yangını çıktı

Çorum'da iki ayrı yerde orman yangını çıktı

Çorum'da iki ayrı yerde orman yangını çıktı

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