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Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Show TV'de yayınlanan dizide, dakikalarca birbirini tarayan onlarca insandan ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 11:29..
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Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Dizi sektöründe dünyaya en çok ihracat yapan ikinci ülke Türkiye. Bu anlamda bir başarımız söz konusu olsa da bazı dizilerdeki mantık hatası ve abartıları eleştirebilmeliyiz.

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi VİDEO

HERKES ARALIKSIZ ATEŞ EDİYOR

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisindeki bir sahnede yaklaşık ellişer kişi karşılıklı olarak çatışıyor. Çatışmada herkesin elinde silah var. Ve çatışanlar aralıksız ateş ediyor. Aradan dakikalar geçmesine rağmen yara alan olmuyor.

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Bu tür abartılı sahnelere geçmişte Cüneyt Arkın gibi usta aktörlerin filmlerinden alışığız. Ancak günümüzde böyle abartılı ya da hatalı sahnelere son verilmeli.

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

Çukur dizisinde absürt çatışma sahnesi

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