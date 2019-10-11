Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda; Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin tüm tehditlere rağmen Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na devam edeceğini belirtti.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESECEĞİZ"

Erdoğan, şunları söyledi: "Biz sürekli oralardan tehdit alıyoruz. Suriye'ye bizim 911 km sınırımız var. Diğerlerinin sınırı mı var? Bugün havan topu atışıyla 1 yaşında Suriyeli öldü, 10'a yakın insanımız öldü. Daha önce yüzlerce insan öldü. Daha ne zamana kadar bekleyeceğiz. Türkiye olarak PYD/YPG'ye karşı attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Kim en derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor Sayın Trump'a da, diğerlerine de söyledim 'durduracaksanız durdurun' dedim. Durdurmadılar. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 32 km'lik alandan temizlenene kadar durmayacağız. Bu alanı ülkemizdeki 4 milyona yakın mülteci için güvenli bölge ilan ettik. Bunların hakkını hukukunu koruyoruz. Bu ülkelerin hangisi Suriye'den ne kadar insan kabul edip bakıyor. İnsan kabul etmiyorlar, konuşuyorlar. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim ne derse desin, durmayacağız VİDEO