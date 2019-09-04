Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sivas İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Sivas için çok önemli bir proje olan yüksek hızlı tren projesiyle ilgili müjdeyi verdi.

Erdoğan, projenin önümüzdeki Ramazan'a kadar tamamlanacağını belirtti.

Erdoğan, bu sözü verirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'a dönerek, sözünü tutmasını istedi.

"SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEZSE İPİ FARKLI ÇEKECEĞİZ"

Erdoğan, konuyla ilgili olarak, "İnşallah gelecek Ramazan'a kadar yüksek hızlı treni de Sivas'a getireceğiz. Cahit Bey burada mı? Bak Cahit, gece gündüz demeden, senden aldığım sözü buraya aktardım ona göre... Tamam. İşi sıkı tutacağız. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz. Ona göre." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'a hızlı tren müjdesi VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sivas yüzde 49,5 oy oranıyla, tercihini AK Parti'den yana kullandı. 31 Mart seçimlerindeki bu başarınızdan ötürü teşkilat mensuplarınızın her birini tebrik ediyorum. Şimdi dönem Sivaslı kardeşlerime hizmet dönemidir.

Önümüzde 4,5 yıllık bir icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarımızdan, gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum.

Milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. Bugün 100. yıl dönümüne ulaştığımız Sivas Kongresi de tarihimizin köşe taşlarından biridir. Sivas, Kongre'nin başladığı 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır.

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, etkisini bugün de hissettirmektedir. Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün biz de 'manda ve himaye kabul edilemez' diyoruz. Birileri bu mandaları, malum mandalarla karıştırıyor. Bölücü niyetler karşısında vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diye haykırıyoruz.

Doğu Akdeniz'de malum iki sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de ABD var, İngiltere var, Fransa var ama Türkiye yok diyorlar. Bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Gemilerimizin üzerinde devasa ay-yıldız bayrağımız var. Bayrağımızı tanıyamıyor diyor ki, Türkiye yok. Yazıklar olsun sana. Sana da bunu tanıtacağız.

İnşallah gelecek Ramazan'a kadar yüksek hızlı treni de Sivas'a getireceğiz. Cahit Bey burada mı? Bak Cahit, gece gündüz demeden; senden aldığım sözü buraya aktardım ona göre... Tamam. İşi sıkı tutacağız. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz. Ona göre."