taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8934
Euro
6.4959
Altın
1484.13
Borsa
95033.23
Gram Altın
281.406
Bitcoin
49222.18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Şanlıurfa eski milletvekili Osman Baydemir hakkında, İngiltere'de yaptığı konuşması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

DHA | 15.10.2019 - 17:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

BBC MERKEZİ ÖNÜNDE AÇIKlAMAYA SUÇ DUYURUSU

Dilekçede, önceki gün İngiltere'de BBC merkezi önünde basın açıklaması yapan HDP'li Osman Baydemir'in, "Türkiye devleti şu an Kürt şehir ve ilçelerini yıkıyor. Şimdi sormak istiyorum; kim terörist, kim diktatör? Kürtleri kim öldürüyor? Çocuk ve kadınları kim öldürüyor? Şimdi hep birlikte faşizmi ezmek zorundayız. Şimdi hep birlikte Rojava'daki katliamı durdurmak zorundayız. Şimdi bunu yapmazsak tarih tekerrür edecek, 1915'teki Ermeni soykırımı gibi. Erdoğan ve DEAŞ arasındaki ilişkiyi görmek zorundayız. Bu ilişki dün olduğu gibi bugün de devam ediyor." sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusu

HAKARET SUÇU

Dilekçede, Baydemir'in bu sözleri sırasında, orada bulunan kişilerin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçlayacak şekilde slogan attığı kaydedildi. Baydemir'in; söz konusu açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağıladığı ileri sürülürken, diğer şüphelilerin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği iddia edildi.

CEZA İSTENDİ

Dilekçede, PKK-YPG'nin bir terör örgütü olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanlık tarihinin en kanlı terör örgütlerin biri olan PKK-YPG terör örgütünün hamiliğini yapan, sözcülüğüne soyunan, doğrudan veya dolaylı destek veren kim varsa, insanlığın yüz karası olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır ve almaya devam edecektir. Şüpheli tarafından kullanılan ve diğer şüpheliler tarafından desteklenen ifadeler, taşıdığı anlam ve düşündürdükleri olgular dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref, saygınlığının zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle şüphelilerin sarf ettiği ifadeler dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 299'uncu maddesine göre cezalandırılması gerekmektedir."

Dilekçede ayrıca, Baydemir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiği belirtilerek, daha önceki sözlerine de yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus basınından Türkiye'ye destek

Rus basınından Türkiye'ye destek

73
Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

317
YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

268
Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

570
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

64
Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

137
Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

290
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir