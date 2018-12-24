Datça'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

Datça Merkez'e 45 kilometre mesafedeki Yazı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan birinci derece arkeolojik ve doğal SİT kapsamındaki Knidos Antik Kenti İskandil mevkiinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma, dün gece saat 03.00 sıralarında bölgeye baskın yaptı.

10 ADET SİKKEYE EL KONULDU

İzinsiz kazı yapan M. S. (45) , İ.Y. (36) ve B.S.(47) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan kazı malzemeleri ve iki detektör ve evlerinde yapılan aramalarda bulunan Roma dönemine ait 10 adet sikkeye de el konuldu.

Haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



