Demet Akalın: Ben hamile kalırsam bunlar aç kalır

Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam konser vereceği mekanın girişinde görüntülendi. Akalın, gazetecilerin sorularını ayak üstü yanıtladı.

"BENİM 20 YILLIK BİRİKİMİM"

Geçtiğimiz günlerde küs olduğu Aynur Aydın ile barışan Akalın'ın, barışma hediyesi olarak Aydın'a pırlanta yüzüğünü hediye ettiği iddia edilmişti. Konuya açıklık getiren şarkıcı, "Yok be oğlum, ne hediyesi. Bir milyonluk yüzüğü verecek halim yok herhalde. O benim 20 yıllık birikimim. Aynur şaka yaptı" diyerek kahkaha attı.

"HADİ İNŞALLAH"

Boşandığı eşi Okan Kurt'la tekrar birlikte yaşamya başlayan Akalın, hamile olduğu iddiasıyla ilgili de "Ahh keşke be, hadi inşallah. Ben hamile kalırsam bunlar aç kalır" diyerek orkestrasını güldürdü.