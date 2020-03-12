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Demet Akalın'ın 90 bin liralık sokak tarzı

Demet Akalın, dünyaca ünlü markaların parçalarından vazgeçemiyor.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 10:08..
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın stand up şovunu izledi.

"BEDAVA ÇIKARIM"

Akalın, şov sırasında çok güldüğünü söyledi ve ekledi: “Cem ve Serenay Sarıkaya’yı ben zaten çok yakıştırıyorum. Serenay’ı, Cem’i de ayrı ayrı çok seviyorum. Evlenirseler sahneye bedava çıkarım.”

Gösteri çıkışı objektiflere poz veren Demet Akalın'ın giyim tarzı dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kıyafetlerinin toplam fiyatı 90 bin TL'yi buldu.

İşte Akalın'ın üstündeki parçaların tek tek fiyatları:

Çanta Fendi - 9300
Tulum Fendi - 10500
Kaban Fendi - 53800
Bot Fendi - 7400

Demet Akalın'ın 90 bin liralık sokak tarzı

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