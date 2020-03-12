Demet Akalın'ın 90 bin liralık sokak tarzı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın stand up şovunu izledi.

"BEDAVA ÇIKARIM"

Akalın, şov sırasında çok güldüğünü söyledi ve ekledi: “Cem ve Serenay Sarıkaya’yı ben zaten çok yakıştırıyorum. Serenay’ı, Cem’i de ayrı ayrı çok seviyorum. Evlenirseler sahneye bedava çıkarım.”

Gösteri çıkışı objektiflere poz veren Demet Akalın'ın giyim tarzı dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kıyafetlerinin toplam fiyatı 90 bin TL'yi buldu.

İşte Akalın'ın üstündeki parçaların tek tek fiyatları:

Çanta Fendi - 9300

Tulum Fendi - 10500

Kaban Fendi - 53800

Bot Fendi - 7400