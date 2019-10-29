Demet Evgar, Beştepe'nin davetini geri çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Beştepe'de resepsiyon var. Resepsiyon için, sanat ve spor camiasından birçok isme davetiye gönderildi.

FENOMENLERE DAVET GİTTİ

Davetiye giden isimler arasında YouTuber ve gezginler de yer aldı.

Bunlardan biri de Bestami Köse.

Sosyal medyada gençler tarafından tanınan Köse, kurduğu sayfalarla gezginleri bir araya getiren bir isim.

DEMET EVGAR KATILMIYOR

Davetiye alan isimlerden biri olan komedyen Cem Yılmaz, kendi programı nedeniyle resepsiyona katılmayacağını açıkladı.

Benzer bir açıklama da Demet Evgar'dan geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Evgar, "Cumhuriyetimizin 96. yılı dolayısıyla davet edildiğim resepsiyona, Antalya Film Festivali Ulusal Yarışmada yarışacak olan filmim nedeniyle katılamıyorum. Bu davet için teşekkür eder, Cumhuriyet bayramımızı bir kez daha kutlarım." diyerek daveti geri çevirdi.