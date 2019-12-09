Demet Özdemir, Can Yaman'ı uyardı

Son dönemde gündemden düşmeyen Can Yaman'a bir uyarı da 'Erkenci Kuş'daki partneri ve bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Demet Özdemir'den geldi.

"DEMET'LE MAKSİMUM OLDUK"

Yaman'ın, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda "Biz 20’nci bölümde sevgili olduk. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Demet’le bizim çekimimiz tavandı, maksimum olduk." sözleri, Demet Özdemir’i rahatsız etti.

DEMET UYARDI

Eski partneri ve sevgilisine menajeri aracılığıyla haber yollayan Özdemir, "Benim hakkımda konuşmasın." diyerek Yaman'a uyarıda bulundu.