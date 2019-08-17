Denizli'de dilenci sahtekarlığı

Pınarkent Kavşağı'daki ışıklarda sol kolunun olmadığını belirterek dilenen bir adam, kısa sürede oradan aracıyla geçen bir sürücünün dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

'SOL KOLUM YOK' DİYEREK DİLENMEK İSTEDİ

Dilenmek için aracın yanına gelen dilenci, kırmızı ışıkta duran aracın sürücüsüne sol kolunun olmadığını belirterek para istedi.

Dilencinin oyununu vatandaş bozdu VİDEO



SÜRÜCÜ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Sürücü ise dilenciyi yakınına çağırdı. Tam bu sürede ise olan oldu ve sürücü sahtekarlığı deşifre etti. Daha sonra dilenci arkasına bile bakmadan olay yerinden koşar adımlarla uzaklaştı.