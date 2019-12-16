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Denizli'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

ByLock kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

İHA | 16.12.2019 - 16:02..
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, 9-15 Aralık tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon, örgütün mesajlaşma programı olan ByLock kullandıkları belirlenen şahıslar ile terör örgütüne üye olmak suçundan ve sabit ankesörlü hatlardan arandıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında 1 muvazzaf asker, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs, 1 adliye personeli olmak üzere 6 şahıs ile yine Denizli merkezli Muğla ve İzmir’de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, diğer şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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