Denizli'de trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde, polis memuru Ali Aydın (48) idaresindeki 20 GP 467 plakalı motosiklet ile Cem Sultan Caddesi'nde devrilerek sürüklendi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Aydın’ı ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan sürücü Aydın, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Aydın’ın Kınıklı Mahallesi Polis Merkezi Amirliğinde görev yaptığı ve yıllık izinde olduğu belirtilirken, bugün öğle namazını müteakip Uşak ilinin Eşme ilçesindeki Merkez Camide kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği aktarıldı.