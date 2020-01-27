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Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

Erdoğan, Elazığ'daki depremde bir aileyi kurtararak gündeme gelen Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilebileceğini söyledi.

AA | 27.01.2020 - 21:42..
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Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

Elazığ'da yaşanan depreminin ardından hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklamalarda bulundu.

Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile dün bir araya gelmişti.
Mahmud'un bu davranışı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

"VATANDAŞLIK TABİİ Kİ VERİLİR"

Vatandaşlık verilmesi gündemde olan Mahmud için Erdoğan, "Mahmud kardeşimize vatandaşlık tabii ki verilir. Burada okuyor. Türkçe de biliyor." ifadelerini kullandı.

Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık verilecek

KOBİ’LERE DESTEK

Bölgedeki hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Elazığ ve Malatya’da KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı devreye alıyoruz. 100 bin TL’ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler." bilgisini verdi.

Suriyeli Mahmud kurtardığı depremzede ile buluştu VİDEO

"BELEDİYELER RUHSAT VERİRKEN DİKKATLİ OLMALI"

Şehir mimarisi ve inşaat izinleriyle ilgili konulara da değinen Erdoğan,  "Türkiye fay hattında olan bir ülke, yatay mimari yapsak sıkıntıları yaşamayız. İnşaatlarda hassas olmamız gerekiyor. Belediyelerin ruhsat verirken dikkatli olması, zemin etüdü yapılması önem arz ediyor. Çelik konstrüksiyondan tek katlı konutlar yapılması talimatı verdim." ifadelerine yer verdi.

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