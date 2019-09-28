Dev bataryalı Samsung Galaxy M30s'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, piyasaya sürdüğü Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 amiral gemisi modellerinden farklı olarak orta segment Galaxy A ve Galaxy M serisi için de çeşitli telefonlar piyasaya sürüyor.

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, yeni Samsung Galaxy M30s modelinin özelliklerinden ve yurt dışı fiyatından bahsetmiştik. Telefon, artık ülkemizde de satışa çıktığından, Türkiye fiyatı da belli olmuş oldu. Telefonun fiyatına geçmeden önce, Galaxy M30s modelinin özelliklerini yeniden hatırlayalım.

SAMSUNG GALAXY M30s ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde ve 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ ekrana sahip olan Galaxy M30s, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak. Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 9611'den gücünü alacak olan telefonda, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP derinlik sensörü bulunacak. Telefonun ön tarafında ise 16 MP tek bir kamera yer alıyor.

Tam tamına 6000 mAh kapasitesinde dev bir batarya ile satışa çıkacak Galaxy M30s, şarj konusunda kullanıcılarına hiçbir sıkıntı yaşatmayacak. Bu batarya, aynı zamanda 15W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

SAMSUNG GALAXY M30s TÜRKİYE FİYATI

Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak Samsung Galaxy M30s modelinin yurt dışı satış fiyatı şu şekildeydi:

4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü : 196 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 238 dolar

Türkiye'de, 4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü satışa çıkan Galaxy M30s'nin fiyatı ise 2 bin 699 TL olarak açıklandı.

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