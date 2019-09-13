Dev kapışma: iPhone 11 Pro ve Galaxy Note 10 karşılaştırması

Apple, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti. Samsung ise 7 Ağustos'ta düzenlediği etkinlikte amiral gemisi serisi Galaxy Note 10'u kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Her iki telefon da kullanıcılara oldukça üst düzey özellikler sunsa da iki telefon arasında kararsız kalabilirsiniz. İki telefondan birini almaya karar vermeden önce, iOS ve Android arasındaki farkları anlattığımız videoyu aşağıdan izlemenizi öneriyoruz.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 11 Pro ve Samsung Galaxy Note 10 modellerine baktığımızda, Note 10 modelinin daha büyük bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. iPhone 11 Pro, 5.8 inç bir ekranla tanıtılırken, Note 10 ise 6.8 inçlik bir ekran büyüklüğüne sahip. Yani daha büyük ekran isteyenler Galaxy Note 10 modelini tercih edebilir.

iPhone 11 Pro, 2436 x 1125 piksel çözünürlüğüne sahip XDR OLED ekran ile kullanıcılarla buluşuyor. Ayrıca bu ekran HDR özelliğini de destekliyor. Galaxy Note 10 modelinde ise 2200 x 1080 çözünürlüğünde FullHD AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca bu ekran iPhone 11 Pro modelinde olduğu gibi HDR özelliğini de destekliyor.

Burada iPhone 11 Pro, ekran konusunda biraz daha öne çıkıyor gibi görünüyor. Çünkü telefonun ekranı Galaxy Note 10'dan küçük olmasına rağmen, sahip olduğu çözünürlük daha fazla. Bu da, daha küçük bir alanda daha fazla piksel olduğu anlamına geliyor. Her iki telefonda HDR özelliği bulunsa da iPhone 11 Pro'nun daha fazla olan piksel yoğunluğu görüntü kalitesini bir adım öne taşıyor.





KAMERALAR

iPhone 11 Pro ve Galaxy Note 10 modellerinin en güçlü özellikleri arasında kamera performansları geliyor. Son yıllarda oldukça geliştirilen kamera lensleri sayesinde akıllı telefonlar oldukça iyi fotoğraflar çekebiliyor.

iPhone 11 Pro'nun arka tarafına baktığımızda, oldukça büyük lenslere sahip 3 adet kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralar sırasıyla 12 MP telefoto, 12 MP geniş açı ve 12 MP ultra geniş açı özelliklerine sahip. iPhone 11 Pro'da aynı zamanda düşük ışıkta oldukça iyi işler çıkaran 'gece modu' özelliği de bulunuyor. Bu üç kamerayı kullanarak aynı anda 3 farklı fotoğraf çekebilir ve daha net bir görüntü elde etmek için bunları birleştirebilirsiniz. Ayrıca iPhone 11 Pro'nun arkasındaki kameralar 4K 60fps video çekmenize olanak tanıyor.

iPhone 11 Pro'nun ön tarafına baktığımızda ise yine 12 MP çözünürlüğünde 12 MP Truedepth kamera olduğunu görüyoruz. Bu kamera, yine 4K 60fps video çekmenize olanak tanırken, aynı zamanda Full HD videoları 120fps ağır çekimde kaydetmenize izin veriyor.

Samsung Galaxy Note 10 modeline baktığımızda ise telefonun arka kısmında yine 3 adet kamera görüyoruz. Bu kameralar sırasıyla 12 MP ana kamera, 16 MP geniş açılı kamera ve 12 MP telefoto kamera olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu kameralar tıpkı iPhone 11 Pro modelinde olduğu gibi gece modu özelliğine de sahip. Samsung Galaxy Note 10'un arka kameralarını kullanarak 4K HDR10 kalitesinde ideolar kaydedebiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Note 10, fotoğrafçılık becerilerinizi artırabilecek, sahne iyileştirici ve kusur bulucu gibi farklı teknolojiler kullanıyor. Telefonun ön tarafında bulunan 10 MP'lik kamera ise tıpkı arka kameralar gibi gece modu özelliği de sunuyor.

PERFORMANS

iPhone 11 Pro henüz piyasaya sürülmediğinden, her iki telefonu performans olarak karşılaştırmak biraz zor olabilir. Ancak telefonların özelliklerinden yola çıkarak, bu konuya bir açıklık getirebiliriz.

iPhone 11 Pro, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone modellerinde bulunan A12 işlemcisinden yüzde 20 daha performanslı A13 Bionic işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, aynı zamanda güç kullanımını azaltarak daha iyi bir batarya ömrü sunuyor. Samsung Galaxy Note 10 ise Qualcomm'un güçlü işlemcilerinden Snapdragon 855'i kullanıyor. Snapdragon 855'in performansı Apple'ın bir önceki A12 işlemcisiyle neredeyse aynı. Bu yüzden Apple'ın A13 Bionic işlemcisinin biraz daha üstün olduğunu söylememiz gerekiyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse, eğer çok büyük bir mobil oyuncu değilseniz ve telefonu yalnızca günlük işler için kullanacaksanız, iki telefon arasındaki işlemci farkına pek de takılmamanız gerekiyor.

BATARYA

iPhone 11 Pro piyasaya çıkmadan, batarya ömrünü analiz etmek biraz zor. Ancak kağıt üzerinde baktığımızda iPhone 11 Pro'nun, bir önceki yıla göre batarya performansını yüzde 20 artırdığını görüyoruz. Samsung, ise bu yıl tanıttığı Galaxy Note 10 modelinde 3500 mAh kapasiteli bir batarya kullandı. Bu batarya, bir önceki Note 9 modelinden daha düşük. Ancak Samsung, yine de telefonun düzenli olarak kullanıldığında 1 günü rahat çıkaracağını söylüyor.

Apple ise iPhone 11 Pro'nun, 2659 mAh bataryaya sahip olan iPhone XS modelinden 4 saat daha fazla şarj ömrü sunacağını iddia ediyor.

GÜVENLİK

Gizlilik söz konusu olduğunda Android ve iOS tartışmaları yeniden gündeme geliyor. Yine yazımızın başında paylaştığımız videomuzu izleyerek, iki işletim sistemiyle ilgili kararı siz verebilirsiniz.

Apple genellikle verilerinizi diğer şirketlerden daha güvende tutma eğilimindedir ve App Store'da, Google Play Store'a göre daha az zararlı uygulama bulunuyor. Bununla birliktr Galaxy Note 10'da birkaç ilave güvenlik özelliği de bulunuyor.

Her iki telefonunda yüz tanıma kilidi olmasına rağmen, Galaxy Note 10 modeli bir de ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip. Yinede iki telefondan hangisinin daha fazla güvenlik seçeneği sunduğuna siz karar verin.





FİYAT

Gelelim iki telefon arasındaki en önemli konuya. Akıllı telefon kullanıcılarının en çok dikkat ettiği şeylerden biri de fiyat konusu. Bazı akıllı telefonlar, gerçekten de oldukça yüksek fiyatlarla satışa çıkıyor ve hem iPhone 11 Pro hem de Galaxy Note 10 modellerini bu kategoride ele alabiliriz. İki telefonu karşılaştırdığımızda ise Galaxy Note 10 modelinin biraz daha uygun olduğunu görebiliyoruz.

İki telefonun aynı depolama alanına sahip modellerine baktığımızda iPhone 11 Pro 256 GB sürümünün 1.149 dolar olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy Note'un aynı sürümü ise 950 dolardan satılıyor.

Geçmiş iPhone modellerinde olduğu gibi, depolama alanı artınca iPhone 11 Pro'nun fiyatı da yükseliyor. Örneğin 64 GB iPhone 11 Pro, 999 dolardan satışa çıkacakken, 256 GB'lık modeli 1149 dolara satılacak. iPhone 11 Pro'nun 512 GB'lık en yüksek modelinin satış fiyatı ise 1349 dolar olacak.

iPhone 11 Pro ve Galaxy Note 10 modelleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

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