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Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen devlet, soğan üzerinden kriz ortamı oluşturmak isteyen stokçulara göz açtırmıyor.Yapılan baskınlarda çok sayıda soğan ve patates istifleri bulundu.

İHA | 22.11.2018 - 15:07..
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Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor

Hafta içinde, soğanda yaşanan aşırı fiyat artışları, devletin kontrol mekanizmasını devreye sokmuştu. Hastalık bahanesi öne sürülerek depolarda bekletilen soğanların, stoklanmak üzere bekletildiği denetimlerle ortaya çıkartıldı.

Başkan Erdoğan'ın, stokçulara açtığı savaş devam ediyor. Depolara gizlenen tonlarca soğan, bulunarak hallere dağıtıma veriliyor.

Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor

MARDİN'DE 100 TON

Başkan Erdoğan’ın "Bundan sonra stokların yapıldığı bütün depoları basacağız. Kimse benim vatandaşıma pahalı ürün satma hakkına sahip değil" uyarısında bulunmasının ardından Mardin’de Artuklu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından baskınlar gerçekleştirdi.

Soğan stokçusuna yapılan baskında 100 ton soğan bulundu VİDEO

Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor

Baskınlarda bir depoda 100 ton soğan bulundu. Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk’ün talimatlarıyla, ilçedeki depo ve iş yerlerine gece, baskın ve denetimler gerçekleştirildi. 6 ayrı noktada yapılan denetimlerde, mahalle arasında gazete kağıtları ile gizlenen bir depoda 100 ton soğan bulundu.

Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor

BURSA'DA SOĞAN VE PATATES

Stokçularla mücadele eylem planı çerçevesinde yapılan baskınlardan biri de Bursa'da gerçekleşti. İhbar üzerine harekete geçen yetkililer, bir depoya gizlenmiş vaziyette bulunan patates çuvalları ile karşılaştı.

Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor

Stokçuluk nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmeyi amaçlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hal Zabıta ekipleri ve Tarım A.Ş. Denetim ekibi, Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi’ndeki bir evin giriş katındaki dükkanın tüm camlarının yeşil örtü ile kaplanmasından şüphelendi. Dükkan sahibine ulaşamayan ekipler, olası bir gerginliğin yaşanmaması için Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan güvenlik desteği istedi. Jandarma ekiplerinin de gelmesinin ardından kapısı açılan dükkanın içinde çuvallarla istiflenmiş yaklaşık 35 ton patates ele geçirildi.

Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor


ANKARA VE ÇORUM'DA NOKTA BASKINLAR

Soğan fiyatlarında yaşanan artış sonrası bazı depolardan soğan çıkmadığının tespit edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz, "Soğanı depoda stok yapan 45 depoya denetim yapıldı. İzinsiz ve stok yapan üreticilere gerekli cezai işlem uygulanacak" dedi.

CEZA YAĞIYOR

Art niyet ile depolanarak haksız kazanç elde etmeyi hedefleyen stokçulara göz açtırmayan yekililer, yapılan usulsüzlüğü de karşılıksız bırakmıyor. Ele geçirilen soğan ve patatesler satış için piyasaya verilirken, stokçulara da idari para cezaları uygulanıyor. Bununla birlikte depolara da mühür vurularak kapatılıyor.

Devlet soğan stokçularına göz açtırmıyor

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