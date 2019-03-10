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Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Denizli’de, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalan şoför hayatını kaybetti.

İHA | 10.03.2019 - 12:13..
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Kaza Çal ilçesi Alfaklar Mahallesi’nde tarım arazilerinin bulunduğu Sakızlı mevkiinde meydana geldi.

TONLARCA AĞIRLIĞINDAKİ TRAKTÖR ÜSTÜNE YIKILDI

Habip Baru, arkasında pulluk olan 20 ND 402 plakalı traktörü ile tarla sürmeye gittiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Baru, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Baru’nun cansız bedeni, Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu aracın altından çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

Devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde can verdi

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