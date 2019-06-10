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Didem Soydan bikiniden korkmuyor

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü model Didem Soydan, "Ben modelim her an, her yerde vücudumu görüyorsunuz" dedi.

Detay Haber | 10.06.2019 - 16:06..
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Ünlü model Didem Soydan, bikinili yakalanmaktan korkmadığını açıkladı.

Podyumların aranan isimlerinden olan Didem Soydan, önceki gün görüntülendiği İstanbul Havalimanı'nda magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet etti.

Didem Soydan bikiniden korkmuyor

"SİZİN OLMADIĞINIZ BİR YERDE TATİL YAPMAK İSTİYORUM"

Muhabirlerin tatil rotasını sorduğu güzel model, "Arkadaşlar çekimden geliyorum, Çeşme'deydim. Bir dergi çekimi için gittim, şimdide döndüm. Elbette tatil yapacağım ama sizin olmadığınız bir yerde tatil yapmak istiyorum." dedi.

Didem Soydan bikiniden korkmuyor

"BİKİNİ KORKUM YOK"

Bikini korkusu olmadığını dile getiren Soydan, "Zaten Çeşme'deydim yine yakalanmadım basına, bikini korkum yok. Ben modelim her an, her yerde vücudumu görüyorsunuz benim bir korkum yok." diye konuştu.

Didem Soydan bikiniden korkmuyor

Didem Soydan bikiniden korkmuyor

Didem Soydan bikiniden korkmuyor

Didem Soydan bikiniden korkmuyor

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