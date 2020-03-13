taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2948
Euro
7.051
Altın
1586.57
Borsa
93639.5
Gram Altın
320.661
Bitcoin
32169.07

Didem Soydan: Hoşlandığım bir çocuk var.

Lider Şahin aşkı kısa süren Didem Soydan, kalbini başkasına kaptırdı bile.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 08:38..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Lider Şahin’le ilişkisini noktalayan Didem Soydan, bir YouTube programına konuk oldu. Güzel manken röportajda hoşlandığı biri olduğunu açıkladı.

Soydan, “İlk buluşma öncesi gerginlik olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben sık date’e çıkmam. Date’e çıkmam için çok beğeniyor olmam lazım. Zaten en ufak şeyde heyecanlanan bir insanım. İlk buluşma öncesi de heyecanlı olurum. Davranış bozukluğu sergilerim.”

"GÖRÜŞMEYE BAŞLADIK"

Ünlü manken, hayatında biri olup olmadığı sorulunca da şöyle dedi: “Çok hoşlandığım bir çocuk var. Geçenlerde onunla buluştuğumda ‘Ay canım ne kadar hoş olmuşsun’ dedi. Aslında buluşmadık, arkadaş ortamında bir araya geldik. Sonra görüşmeye başladık.”

Didem Soydan: Hoşlandığım bir çocuk var.

İlginizi Çekebilir
Bengü: Atlatacağız bu koronavirüsü
Ünlü şarkıcı Bengü'den koronavirüse metanetli bir paylaşımda bulundu.
Demet Şener, 3 maddede aşkını anlattı
Demet Şener, "Aşıkken hava bile güzel geliyor. Cenk kendi değerimi fark etmemi sağladı" ifadelerinde bulundu.
Celine Dion, koronavirüs testi yaptırdı
Celine Dion, soğuk algınlığı nedeniyle Washington D.C. ve Pittsburgh konserlerini ileri bir tarihe erteleyerek, koronavirüs testi yaptırdığını açıkladı.
İlayda Akdoğan'dan koronavirüs mesajı
İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, koronavirüsten nasıl korunmak gerektiğini yazdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
68
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
83
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
30
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
36
Arsenal teknik direktörüne koronavirüs teşhisi kondu
Arsenal teknik direktörüne koronavirüs teşhisi kondu
9
Graham kendisini koronavirüs karantinasına a
Graham kendisini koronavirüs karantinasına a
10
Özel kreş, gündüz bakımevleri de tatil edildi
Özel kreş, gündüz bakımevleri de tatil edildi
28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir