Didem Soydan: Hoşlandığım bir çocuk var.

Lider Şahin’le ilişkisini noktalayan Didem Soydan, bir YouTube programına konuk oldu. Güzel manken röportajda hoşlandığı biri olduğunu açıkladı.

Soydan, “İlk buluşma öncesi gerginlik olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben sık date’e çıkmam. Date’e çıkmam için çok beğeniyor olmam lazım. Zaten en ufak şeyde heyecanlanan bir insanım. İlk buluşma öncesi de heyecanlı olurum. Davranış bozukluğu sergilerim.”

"GÖRÜŞMEYE BAŞLADIK"

Ünlü manken, hayatında biri olup olmadığı sorulunca da şöyle dedi: “Çok hoşlandığım bir çocuk var. Geçenlerde onunla buluştuğumda ‘Ay canım ne kadar hoş olmuşsun’ dedi. Aslında buluşmadık, arkadaş ortamında bir araya geldik. Sonra görüşmeye başladık.”