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Didem Soydan: Bu düpedüz ruh hastalığı

Ünlü manken Didem Soydan, henüz doğmamış çocukları için Instagram hesabı açanlara şaşırdığını dile getirdi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 12:24..
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Didem Soydan: Bu düpedüz ruh hastalığı

Hakan Hatipoğlu ve Gizem Hatipoğlu'nun kızları Lila Hatipoğlu'na Instagram hesabı açmasıyla başlayan yeni akıma, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit de katıldı. Didem Soydan, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebekleri adına açılan sahte hesapları ve onları takip edenlere tepki gösterdi.

"VAY ARKADAŞ"

Soydan, yaptığı paylaşımda, "Vay arkadaş! Mana bulacağım ama evlat sahibi olmadık, risk alamıyorum ama bu düpedüz ruh hastalığı. Anne-baba hesap açabilir. Ona kimse karışamaz. Kendi çocuklarının hesaplarını açmaları gayet normal. Benim bahsettiklerim diğerleri..." ifadelerini kullandı.

Didem Soydan: Bu düpedüz ruh hastalığı

Didem Soydan: Bu düpedüz ruh hastalığı

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