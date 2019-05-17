Didem Uzel Amerika'da sarma sardı

Evlendikten sonra yaşamını eşi Selim Sarı ile ABD'de sürdüren Didem Uzel, minik oğlu Aslan için artık mutfağa giriyor.

FAST FOOD YEDİRMİYOR

Oğlunu 45 yaşında kucağına alan eski manken, Ağustos'ta 3 yaşına girecek Aslan'a şimdiden Türk mutfağının yemeklerinden yediriyor. Uzel, Aslan'a Amerika'nın geleneği olan fast food vermek yerine dolma pişirdi.

"HER ŞEY OĞLUM İÇİN"

Önceki gün ABD'deki evinde mutfağa giren Didem Uzel, oğlu için elleriyle lahana sarması ile kabak dolması hazırladı. Uzel, tencerelerin fotoğrafını da çekip "Her şey canım oğlum için" notuyla paylaştı.