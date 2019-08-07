Diyarbakır'da bir kalfa çocukları ücretsiz tıraş ediyor

Diyarbakır'da 10 yıldır kuaförde çalışan 19 yaşındaki berber kalfası Resul Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi sokakları dolaşıp, maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor.

SOKAK SOKAK GEZİYOR

Bayram öncesi tıraş ettiği çocukların mutluluğuyla mutlu olduğunu söyleyen Yılmaz, sokak sokak gezip 150 çocuğu tıraş ettiğini ifade etti. Yılmaz, Kurban Bayramı'na kadar 600 çocuğu tıraş etmeyi hedeflediğini söyledi.

600 ÇOCUK HEDEFİ

Gezdiği sokaklarda hem çocuklar, hem de mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Çocukluk yaşlarımda maddi sıkıntılarım olduğu için tıraş olamıyordum. Bayramlarda tıraş olmak en büyük hayallerimden biriydi. Şimdi ise berber oldum. Çocukların bayrama tıraşla girmeleri için sokak sokak dolaşıp onları ücretsiz tıraş ediyorum. Çocuklarla birlikte mutlu oluyoruz. Birçok çocuğun hayalini gerçekleştirdik. Çocuklar çok heyecanlı ve mutlu oluyorlar. Gittiğim sokaklardaki esnaf ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyorum. 150 kişi tıraş ettim. Kurban Bayramı'na kadar 600 çocuğu tıraş etmeyi hedefliyorum." dedi.

Resul Yılmaz'ın kendilerini tıraş etmesini bekleyen çocuklar ise çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.