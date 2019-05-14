Diyarbakır'da kızların kavgası güvenlik kamerasında

Yolda tartışan 3 kız bir sitenin duvarının önüne geldi.

SAÇLARINDAN TUTUP TOKAT ATTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kız çantayı tutup geride beklerken, beraberindeki arkadaşı diğer kızın saçından tutup tokat attığı görülüyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ AYIRDI

Hızını alamayan saldırganın, başını eğdiği kızı dirsekleyip tekmelemeye başladığı görüntülerde, kavgayı gören park görevlisi kızların yanına gelerek ayırmaya çalışıyor.

Saldırgan kız ve yanındaki arkadaşı uzaklaşırken, darbedilen kız da girdiği şok sonucu bir süre olduğu yerde bekliyor.

Sıkıştırdığı kızı darbetti VİDEO