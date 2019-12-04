Diyarbakır Sur ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bir iş yeri işletmecisi olan Zelal Kaya, hayvanlar için iş yerinin avlusuna içi su dolu tabağı bıraktı.

ELLERİNİ YIKAYIP SU İÇTİ

Daha sonra pencereden avluyu izleyen Kaya, bir farenin adeta insan gibi ellerini suda yıkadığını, avuçlarıyla su içtiğini ve su kabından yiyecek bir şeyler arayıp alıp yediğini gördü.

Diyarbakır’da tabaktan su içen fare VİDEO

CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şahit olduğu manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kaya, o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntü çekerken, 'tipe bak, kulaklara bak’ diyerek gülen Zelal Kaya, o anları anlattı.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM İNSAN GİBİ YİYOR"

Sürekli olarak Sur’daki hayvanların su ve yiyecek kabına yiyecek ve su içmek için geldiğini belirten Kaya, “Kedi, kuş ve şimdi de faremiz çıktı ortaya. Sürekli avluya su kabı, yemek ve mama bırakıyoruz. O da bugün bizim misafirimiz oldu ve umarım her zaman gelir. Görünce çok şaşırdım ve insan gibi yiyor. Değişik değişik hareketler yapıyor. Su içine elini sokuyor sonra su içip yiyecek yiyor. Bu hareketler çok hoşumuza gitti bir hayvansever olarak” dedi.