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Diyarbakır'da teröristlere yönelik operasyon sürüyor

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan, dün 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği "Bayrak-123 Operasyonu" sürüyor.

AA | 26.04.2019 - 13:08..
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Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen "Bayrak-123 Operasyonu", jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla kapsamlı şekilde devam ediyor.

Dün etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışması sürerken, ele geçirilen silahlar inceleniyor.

GEÇİŞLER KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Öte yandan, Lice-Bingöl kara yolunun Abalı köyü mevkisinde güvenlik güçlerince araçlarda kimlik kontrolü yapılıyor, kara yolundaki geçişler kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır'da teröristlere yönelik operasyon sürüyor

ŞEHİT CESUR'UN KANI YERDE KALMADI

Söz konusu operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aynı bölgede geçen yıl dün tabur komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un şehit edildiği belirtilerek, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı." ifadesine yer verilmişti.

SOYLU TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün Twitter hesabından, "Bugün Diyarbakır'da büyük bir operasyon gerçekleştiren kahraman jandarmamızı kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin duaları sizinle." paylaşımında bulunmuştu.

Diyarbakır'da teröristlere yönelik operasyon sürüyor

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