Doğada biyolojik çeşitlilik kaybı korkunç boyutlara ulaştı

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede, temiz su ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı, çeşitli maddelerin bulunması gerekir. Bir ekosistem, biyom veya tüm dünyada bulunan yaşam formlarının çeşitliliği olarak tanımlanan biyolojik çeşitlilik gün geçtikçe azalıyor. Bu azalma ise canlıların yaşamı için ciddi tehlikeler oluşturuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DURUMA EL ATMIŞTI

Brezilya'da 1992'de düzenlenen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde, biyolojik çeşitlilik kaynaklarının, insan kaynaklı faaliyetlerden ötürü zarar görmesi ve bazı türlerin soyunun tükenmesinin endişe verici boyutlara ulaşması üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kabul edildi.

Türkiye, 1993'te yürürlüğe giren sözleşmeye 1996'da taraf oldu. Sözleşmeye halihazırda 195 ülke ve AB taraf olarak bulunuyor.

1993 yılında yürürlüğe giren Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, özellikle sürdürülebilir kalkınma ve gelişme kavramları üzerine odaklanıyor. Hayvan, bitki, mikroorganizma çeşitliliği ve bunların ekosistemlerinin korunmasına odaklanan sözleşme, insanların gıda, güvenlik, barınma, ilaç, sağlıklı ve temiz çevrede yaşama haklarını da dikkate alarak sürdürülebilirliği daha geniş perspektiften ele alıyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Gıda Ve Tarım Örgütü'nün hazırladığı Biyoçesitliliğin Küresel Durumu 2019 raporunda, iklim değişikliği, tüketici tercihleri, kentleşme, demografinin değişmesi, arazi kullanımında değişiklikler, kirlilik, aşırı hasat ve istilacı türlerin yayılımı gibi unsurların biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilediğine işaret edildi.

BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ TEHLİKEDE

Balık rezervlerinin üçte birinin aşırı avcılığa maruz kaldığı ve tatlı su balıklarının üçte birinin tehlike altında olduğu yer alan raporda; toprak biyo-çeşitliliğinin ve bitki çeşitliliğinin, dünyanın her bölgesinde tehlike altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ARILAR DA NASİBİNİ ALDI

Arı kolonilerinin hızla azaldığı, omurgalı tozlayıcı türlerinin neslinin küresel olarak yok olma tehdidi altında bulunduğu yer alan raporda, ayrıca kuş, yarasa ve böcek popülasyonlarında da ciddi azalmalar yaşandığına yer verildi. Raporda, meraların dünyanın en az üçte birini kapsadığı, buna karşılık arazi tahribatından en fazla etkilenen ekosistemler arasında yer aldığı belirtildi.

ORMANLIK ALAN SAYISI AZALDI

Son 10 yılda ormanlık alanların azalması yüzde 50'ye kadar indirgenmiş olsa da halen küresel azalmanın devam ettiği belirtilen raporda, son yıllarda küresel olarak mercan kayalıklarında da büyük kayıpların yaşandığı vurgulandı.

BİR MİLYONDAN FAZLA BİTKİ VE HAYVAN YOK OLABİLİR

BM Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Konulu Hükümetlerarası Bilim-Politika Platformu'nun (IPBES) raporunda da insan faaliyetleri yüzünden 1 milyona yakın hayvan ve bitki türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilildi.

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