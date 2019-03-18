Doğu Karadeniz’de konut satışları

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü’nce elde edilen bilgilere göre, 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane’de yüzde 47,0 azalarak 53’e, Trabzon’da yüzde 28,3 azalarak 627’ye, Rize’de yüzde 25,4 azalarak 170’e, Giresun’da yüzde 18,4 azalarak 314’e, Ordu’da yüzde 6,6 azalarak 667’ye ve Artvin’de yüzde 2,8 azalarak 103’e düştü.

ARTVİN'DE SATILAN KONUTLARIN YÜZDE 18,4'Ü İPOTEKLİ SATIŞ

Artvin’de satılan konutların yüzde 18,4’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Ordu’da yüzde 16,6’sı, Giresun’da yüzde 15,3’ü, Gümüşhane’de yüzde 15,1’i, Rize’de yüzde 13,5’i ve Trabzon’da yüzde 6,2’si ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Ayrıca aynı dönemde Gümüşhane’de satışı yapılan konutların yüzde 67,9’u ilk satış olarak gerçekleşirken bu oran Ordu’da yüzde 58,8, Giresun’da yüzde 58,3, Rize’de yüzde 48,8, Artvin’de yüzde 47,6 ve Trabzon’da yüzde 40,8 olarak gerçekleşti.

TRABZON YABANCILARA SATILAN KONUT SAYISI AZALAN TEK İL OLDU

Türkiye genelinde 2019 yılı Şubat ayında yabancılara satılan konut sayısı yüzde 92,1 oranında artarak 3 bin 321 oldu. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10. il oldu. 2018 yılı Şubat ayında Trabzon’da yabancılara toplam 71 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 26,8 oranında azalarak 52 konut satışı gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde Trabzon’da yabancılara toplam 153 konut satılırken 2019 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 30,7 oranında azalarak 106’ya düştü. Trabzon, 2019 Şubat ayında yabancılara en fazla konut satışı yapılan ilk 10 il dikkate alındığında hem 2019 Şubat ayında hem de 2019 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı azalan tek il oldu.