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Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi

Habertürk canlı yayınında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'de rejimin şehit ettiği askerlere rağmen defalarca Esad'dan 'sayın' diye bahsetti.

Haber Merkezi | 11.02.2020 - 02:15..
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Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi

Suriye'nin İdlib kentinde TSK'ya ait gözlem noktalarına, Esad rejimi ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda, son saldırıyla birlikte 13 askerimiz şehit oldu.

PERİNÇEK'TEN "SAYIN ESAD" GÜZELLEMESİ

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'de rejimin askerlerimizi şehit etmesinde hatayı Türkiye'nin politikalarına yıkmaya çalıştı.

Perinçek ayrıca, 13 şehidimizin sorumlusu Esad'dan sürekli 'sayın' diyerek bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi

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