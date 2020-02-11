Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi

Doğu Afrika'ya 3 aydır yayılan çöl çekirgesi sürüsü, Kenya, Somali ve Etiyopya’dan sonra Uganda ve Tanzanya’ya da ulaştı.

2

Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası

Erbil'de Türk diplomat ve yanındaki iki kişiyi şehit eden, iki kişi hakkında idam cezası verildi.