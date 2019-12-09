Doktora kafa atan saldırgan yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne gelen şüpheli, ehliyet için sağlık raporu almak istedi.

KAYDI BAŞKA MERKEZDE ÇIKTI

ASM'deki doktor Ali Erhan Kiriş de, şüpheliye kaydının başka bir ASM'de olması nedeniyle rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti.

KAFA ATIP, KAÇTI

Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. "Neden küfür ediyorsun?" diyerek tepki gösteren doktora kafa atan şüpheli, sonrasında koşarak kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş, karakola giderek şikayetçi olurken, saldırı anı sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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"DEĞİŞİK HİSSETTİM"

Başına gelen olay sonrası konuşan doktor Ali Erhan Kiriş, "Bunlar daha önce tattığım duygular değil, o yüzden değişik hissettim. Elmacık kemiğime doğru kafa attı ve gözümün altı morardı. Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

"BİR ANDA SİNİRLENDİM, PİŞMANIM"

Söz konusu şüpheli, geçen cumartesi günü Adana'da yakalandı. Emniyete götürülen saldırganın ilk ifadesinde, "Bir anda sinirlendim ve ne yaptığımı bilemeyecek hale geldim, çok pişmanım." dediği öğrenildi.