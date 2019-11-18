Dolandırıcılar bu kez 'hakaret' yoluyla para çaldı

Türlü yalanlarla vatandaşların milyonlarını çalan telefon dolandırıcılarının son taktiği akıllara durgunluk verdi.

'HAKARET GELDİ' YALANI

Dolandırıcılar tarafından aranan kişi, kendisinden istenileni adım adım yerine getirdi. Dolandırıcılar, önce cep telefonu numarasından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını istedi.

TELEKONFERANS YOLUYLA DOLANDICILIK

Bunun üzerine heyecana kapılan kişiyi lafa tutan dolandırıcılar, konuşmaları telekonferansa aldı. Sohbete kapılan kişiyi telefon hattı üzerinden yurt dışındaki başka telefonlarla görüştüren dolandırıcılar bu şekilde kontör yüklenmek sureti ile 7 bin lirasını çaldı.

17 YAŞINDAKİ DOLANDIRICI YAKALANDI

Mağdur kişinin müracaatı üzerine savcılık soruşturma başlattı. Olaya karışan 2 kişiden biri olan 17 yaşındaki genç yakalandı. İfadesinde olayı doğrulayan şüpheli hakkında; 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, mahkeme kararını onadı.

YARGITAY KARARI

Yargıtay 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararında şöyle denildi:

"Suça sürüklenen çocuk ile açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen meçhul şahsın birlikte hareket ederek, suç tarihinde mağdur vatandaşın cep telefonunu aradıkları anlaşılmaktadır. Şahısların, mağdurun kullandığı cep telefonu numarasından hakaret içerikli mesajlar geldiğini, bu mesajları çekeni internet üzerinden bulmak için telefonunu kapatmamasını istedikleri, sonra da parayı hesaba aktardıkları ortadadır. Bu surette suça süreklenen çocuğun hileli eylemlerle haksız menfaat temin ettiği, suça sürüklenen çocuğu ikrar içeren savunması, mağdur beyanı, GSM firması yazısı ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Suça sürüklenen çocuk hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmünde herhangi bir isabetsizlik görülmemiştir."