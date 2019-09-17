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Drift yapan sürücü kaçarken polise yakalandı

Karabük'te drift yapan sürücü, polis ekibinin kendisini fark ettiğini görünce kaçmaya başladı. Kısa süre sonra kaza yaparak yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, yere düştü. Cezası 10 bin 381 lira...

İHA | 17.09.2019 - 12:53..
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Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi'nde 78 AAC 036 plakalı otomobilin sürücüsü 'drift' olarak tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

YAYA OLARAK POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sürücünün drift attığını gören Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, peşine düştü. Sürücü kısa süre ilerledikten sonra aynı cadde üzerinde bir binaya çarparak, kaza yapınca otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Karabük'te drift yapan sürücü kaçarken polise yakalandı ViDEO

10 BİN 381 LİRA CEZA

Trafik polisi de yaya olarak sürücünün peşinden koşarken, sürücü bir süre sonra yere düşerek polise yakalandı. Trafik polisi tarafından yakalanan sürücüye drift yapmaktan 5 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, alkollü araç kullanmaktan bin 2 lira, polisin ihtarına uymamaktan 235 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesilirken, araç sahibine de 2 bin 18 lira ceza uygulandı.

Drift yapan sürücü kaçarken polise yakalandı

Polis ekipleri tarafından toplam 10 bin 381 lira ceza kesildi.

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