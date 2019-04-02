Dünya nüfusu 2050'de 9.7 milyara ulaşacak

Dün yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda, dünya nüfusunun 2015'de 9.7 milyara ulaşacağı belirtildi.

11 MİLYARA ÇIKACAK

Raporda, "2019 yılında 7.7 milyar olarak tahmin edilen dünya nüfusu, azalan bir oranda da olsa büyümeye devam ediyor. Nüfusun 2050 yılında 9.7 milyar civarına yükselmesi ve yüzyılın sonunda bu rakamın 11 milyara yükselmesi bekleniyor." denildi.

RAPOR OTURUMDA DEĞERLENDİRİLDİ

'Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programının Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin takibi ve gözden geçirilmesine katkısı' başlıklı rapor, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından BM Nüfus ve Gelişim Komisyonu'nun 52'inci oturumunda sunuldu.

DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDE BASKI YARATACAK

Raporda ayrıca, "Küresel nüfustaki sürekli artış ve refah düzeyinde beklenen artış, doğal kaynaklar ve ekosistem üzerinde fazladan bir baskı yaratacaktır." ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA DAHA YAŞLI

Öte yandan dünya nüfusunun her zamankinden daha büyük, daha yaşlı, daha mobil ve mekansal olarak yoğunlaşan bir ivmeye girdiği dile getirildi.