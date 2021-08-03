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- 1 aydır haber yok: Japonya'da heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor
1 aydır haber yok: Japonya'da heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor
1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
- AA
- 03.08.2021 - 08:33
- Güncelleme : 03.08.2021 - 09:27
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde, 3 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanda en az 130 ev yıkıldı.
Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.
5 KİŞİ HALA KAYIP
Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor.
Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.