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    1 aydır haber yok: Japonya'da heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

    1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
    • AA
    • 03.08.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 09:27
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    1 aydır haber yok: Japonya'da heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

    Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka eyaletine bağlı Atami ilçesinde, 3 Temmuz'da meydana gelen sel ve heyelanda en az 130 ev yıkıldı.

    Kamu yayıncısı NHK, kent yetkililerine dayandırdığı haberinde, arama kurtarma çalışmalarında ölü sayısının 22'ye çıktığını açıkladı.

    5 KİŞİ HALA KAYIP

    Afet bölgesinde kayıp kişi sayısının 5 olduğu tahmin ediliyor.

    Atami'de heyelanın olduğu bölgede itfaiye, polis ve askeri birliklerden oluşan 200 kişilik kurtarma personeli, toprak altında kalanları aramayı sürdürüyor.

    1 aydır haber yok: Japonya da heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor #1

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