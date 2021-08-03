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1 aydır haber yok: Japonya'da heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

1 aydır haber yok: Japonya'da heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

1 ay önce meydana gelen, 22 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanda kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.