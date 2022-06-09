100 yaşındaki İtalyan kadının ehliyeti yenilendi

Uderzo, ehliyetinin yenilenmesi için uygulanan göz testini geçmeyi başardı. Mutlu olduğunu belirten Uderzo, "Biraz daha özgürüm" dedi.

İtalya'da eşine az rastlanır bir durum yaşandı.

Vicenza şehrinde yaşayan 100 yaşındaki Candida Uderzo'nun ehliyeti yenilendi.

Göz testini geçti

Uderzo, katıldığı sürücü kursunda uygulanan göz testini geçtikten sonra yeni ehliyetine kavuştu.

Bağımsız hareket etmeyi sevdiğini belirten Uderzo, kendisini gezdirmesi için oğluna baskı yapmak istemediğini söyledi.

"100 yaşındayım, sağlıklıyım"

Bir asırdır hayatta olan Uderzo, "Ehliyetimin yenilenmesi beni mutlu ediyor ve biraz daha özgür hissetmemi sağlayacak. Şanslıyım." dedi.

100 yaşında olmasına rağmen sağlıklı olmasının kendisi içinde sürpriz olduğunu dile getiren İtalyan kadın, "Asla hap almıyorum. Sadece arada bir uyku hapı alıyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteyi gözlüksüz okuyor

Guardian'ın haberine göre, gözlerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Uderzo, gazeteyi gözlüğe ihtiyaç duymadan okuyabildiğini sözlerine ekledi.