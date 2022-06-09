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- 100 yaşındaki İtalyan kadının ehliyeti yenilendi
100 yaşındaki İtalyan kadının ehliyeti yenilendi
- Haber Merkezi
- 09.06.2022 - 09:55
- Güncelleme : 09.06.2022 - 09:56
İtalya'da eşine az rastlanır bir durum yaşandı.
Vicenza şehrinde yaşayan 100 yaşındaki Candida Uderzo'nun ehliyeti yenilendi.
Göz testini geçti
Uderzo, katıldığı sürücü kursunda uygulanan göz testini geçtikten sonra yeni ehliyetine kavuştu.
Bağımsız hareket etmeyi sevdiğini belirten Uderzo, kendisini gezdirmesi için oğluna baskı yapmak istemediğini söyledi.
"100 yaşındayım, sağlıklıyım"
Bir asırdır hayatta olan Uderzo, "Ehliyetimin yenilenmesi beni mutlu ediyor ve biraz daha özgür hissetmemi sağlayacak. Şanslıyım." dedi.
100 yaşında olmasına rağmen sağlıklı olmasının kendisi içinde sürpriz olduğunu dile getiren İtalyan kadın, "Asla hap almıyorum. Sadece arada bir uyku hapı alıyorum." ifadelerini kullandı.
Gazeteyi gözlüksüz okuyor
Guardian'ın haberine göre, gözlerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Uderzo, gazeteyi gözlüğe ihtiyaç duymadan okuyabildiğini sözlerine ekledi.