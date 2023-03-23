2023 Ramazan ayına 24 Mart'ta başlayacak ülkeler Bangladeş ve Hindistan, Ramazan ayının başlangıç gününü cuma olarak belirledi.

Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi birçok ülke, 2023 yılının Ramazan ayını 23 Mart'ta karşıladı.

Perşembe günü ilk oruçlar tutulurken, Ramazan'ı bir gün sonra karşılayacak ülkeler de var.

Ramazan'ı 24 Mart'ta karşılayacak ülkeler

İki Güney Asya ülkesi Bangladeş ve Hindistan'da Müslümanlar, oruç tutmaya 24 Mart'ta başlayacak.

Bangladeş resmi ajansı ve Hint Alimler Birliği'nden yapılan açıklamalarda, Ramazan'ın ilk gününün cuma olacağı duyuruldu. Yapılan açıklamalarda şöyle denildi:

Hilali göremediler

22 Mart akşamı Ramazan hilali görülmedi. Bu nedenle, bu yılın ilk Ramazan orucu 24 Mart Cuma günü tutulacak.

İlk gündeki farklılığın nedeni

İslam hukukunda, esas alınan hicri takvim, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor.

Ramazan ayı da Ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, Ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor.

Yeni Ay'ın tespiti için iki görüş var

İslam fıkhında Yeni Ay'ın tespiti için iki görüş bulunuyor. Ay başlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil, kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle Ramazan ayının başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

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Diyanet'in benimsediği yöntem

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ise Ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

23 Mart'ta oruca başlayan ülkeler listesi