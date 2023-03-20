2023 Ramazan ayında hangi ülkenin kaç saat oruç tutacağı belli oldu En az ve en çok oruç tutulan ülkeler arasındaki süre farkı 6 saate kadar çıkıyor.

Ramazan ayının başlangıcına sayılı saatler kaldı.

İlk sahur ve iftar 23 Mart Perşembe günü yapılacak.

Gün doğumundan gün batımına kadar olan oruç süresi, dünyanın neresinde olunduğuna bağlı olarak 12 ila 18 saat arasında değişiyor.

Ramazan ayıyla ilgili dikkat çeken ayrıntılar

Ramazan her yıl 10 ila 12 gün erken başlıyor. Bu, İslami takvimin 29 veya 30 gün uzunluğundaki ayları olan Hicri takvimine dayanmasından kaynaklanıyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, bu yıl, Yeni Ay'ın görülmesine bağlı olarak Mekke'de orucun ilk gününün 23 Mart Perşembe olması bekleniyor.

Kuzey ve güney yarımküreler arasındaki fark

Kuzey Yarımküre'de yaşayan Müslümanlar için oruç saatleri bu yıl biraz daha kısalacak ve 2031 yılına kadar azalmaya devam edecek. Ekvator'un güney tarafında ise tam tersi bir durum söz konusu.

En uzun oruç tutulacak ülkeler

Hazırlanan bir harita, hangi ülkede ne kadar süre boyunca oruç tutulacağını gösteriyor. 2023 yılında orucun en uzun süre tutulacağı ülkeler belli oldu:

– Nuuk, Grönland: 18 saat 12 dakika

– Reykjavik, İzlanda: 18 saat 12 dakika

– Helsinki, Finlandiya: 17 saat 48 dakika

– Stockholm, İsveç: 17 saat 39 dakika

– Glasgow, İskoçya: 17 saat 21 dakika

Ankara'da süre 14 saat

Türkiye'de başkent Ankara'daki sürenin ise 14 saat olduğu belirtildi. Amsterdam, Varşova, Londra, Astana ve Brüksel'de 16 saatlik süre, Paris, Zürih, Ottawa, Roma ve Madrid gibi noktalarda da 15 saatlik süre göze çarpıyor.

En kısa orucun tutulacağı ülkeler

– Christchurch, Yeni Zelanda: 12 saat 17 dakika

– Puerto Montt, Şili: 12 saat 18 dakika

– Montevideo, Uruguay: 12 saat 26 dakika

– Canberra, Avustralya: 12 saat 27 dakika

– Cape Town, Güney Afrika: 12 saat 30 dakika

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Diğer ülkelerdeki oruç süreleri