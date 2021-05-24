Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

Vergi reformuna karşı başlayan hükümete yönelik protestolar, binlerce kişinin katılımı ile devam etti. Bazı kentlerde çıkan olaylarda, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Kolombiya'da, 28 Nisan’da başlayan hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor.

Başkent Bogota olmak üzere binlerce kişi, çeşitli kentlerde meydanlara indi.

Medellin, Cali, Bucaramanga, Valle del Cauca kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Medellin ve Cali’de yapılan gösterilerde, bazı gruplar yolları trafiğe kapatınca polis ile arbede yaşandı.

YAĞMA GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

Medellin’de gündüz saatlerinde sakin geçen gösteriler, akşam saatlerinde yüzü kapalı grupların alışveriş merkezine yağma girişiminde bulunması ile polisin cop ve gaz bombası müdahalesine sahne oldu.

Çıkan olaylar neticesinde 3’ü polis 9 kişi yaralandı.

Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

POLİSE TAŞ ATILDI

Protestoların başlangıcından bu yana şiddetli olayların yaşandığı Cali'de, ana yolu trafiğe kapatan göstericiler polisle çatıştı.

Grup, polise taş ve molotofkokteyli attı.

Polis gruplara göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi 1 gösterici hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

16 GAZETECİ YARALANDI

Latin Amerika ülkelerinde basına yönelik hak ihlallerini raporlayan Voces del Sur (VDS) projesinin Kolombiya temsilciliği, gösteriler sırasında şimdiye kadar 16 gazetecinin, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını bildirerek saldırıları kınadı.

Temsilcilik, "Gazeteciler, kendilerini tanıtmalarına rağmen benzeri görülmemiş düzeyde şiddete maruz kaldılar. " ifadesini kullandı.

42 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) verilerine göre, ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar 42 gösterici öldü.

2 bin 905 kişi polis şiddetine, 21 kişi cinsel şiddete maruz kaldı.

1264 kişi gözaltına alınırken 1049 polis ve 1040 sivil yaralandı.