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    Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

    Vergi reformuna karşı başlayan hükümete yönelik protestolar, binlerce kişinin katılımı ile devam etti. Bazı kentlerde çıkan olaylarda, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
    • AA
    • 24.05.2021 - 08:43
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    Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor

    Kolombiya'da, 28 Nisan’da başlayan hükümet karşıtı kitlesel gösteriler devam ediyor.

    Başkent Bogota olmak üzere binlerce kişi, çeşitli kentlerde meydanlara indi.

    Medellin, Cali, Bucaramanga, Valle del Cauca kentlerinde gösteriler düzenlendi.

    Medellin ve Cali’de yapılan gösterilerde, bazı gruplar yolları trafiğe kapatınca polis ile arbede yaşandı.

    YAĞMA GİRİŞİMİNDE BULUNULDU

    Medellin’de gündüz saatlerinde sakin geçen gösteriler, akşam saatlerinde yüzü kapalı grupların alışveriş merkezine yağma girişiminde bulunması ile polisin cop ve gaz bombası müdahalesine sahne oldu.

    Çıkan olaylar neticesinde 3’ü polis 9 kişi yaralandı.

    Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor #1

    POLİSE TAŞ ATILDI

    Protestoların başlangıcından bu yana şiddetli olayların yaşandığı Cali'de, ana yolu trafiğe kapatan göstericiler polisle çatıştı.

    Grup, polise taş ve molotofkokteyli attı.

    Polis gruplara göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi 1 gösterici hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

    Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor #2

    16 GAZETECİ YARALANDI

    Latin Amerika ülkelerinde basına yönelik hak ihlallerini raporlayan Voces del Sur (VDS) projesinin Kolombiya temsilciliği, gösteriler sırasında şimdiye kadar 16 gazetecinin, polisin müdahalesi sonucu yaralandığını bildirerek saldırıları kınadı.

    Temsilcilik, "Gazeteciler, kendilerini tanıtmalarına rağmen benzeri görülmemiş düzeyde şiddete maruz kaldılar. " ifadesini kullandı.

    Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor #3

    42 GÖSTERİCİ ÖLDÜ

    Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) verilerine göre, ulusal grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde şu ana kadar 42 gösterici öldü.

    2 bin 905 kişi polis şiddetine, 21 kişi cinsel şiddete maruz kaldı.

    1264 kişi gözaltına alınırken 1049 polis ve 1040 sivil yaralandı.

    Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor #4

    Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor #5

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