Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri

Dünyanın dört bir yanından sahur ve iftar saatleri

İslam'da kutsal sayılan Ramazan ayında dünyanın her ülkesinde farklı saatlerde sahur ve iftar yapılırken, Türkiye'de ilk iftar 18.45'de yapılacak.

Tüm dünyada İslam alemi, Ramazan ayının gelmesinin heyecanını yaşıyor.

Çeşitli ibadetlerin gerçekleştirildiği İslam dininin farz ibadetlerinden olan oruç da, Ramazan ayında yerinde getirliyor.

İmsaktan akşam namazına kadar geçen sürede tutulan oruç, ülkelere göre farklılık gösteriyor.

TÜRKİYE'DE İLK İFTAR 18.45'DE

Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'de ilk sahur 03.53'de Iğdır'da gerçekleşecekken, ilk iftar ise saat 18.45'de Hakkari'de yapılacak.

ÜLKELERİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

Güneşin doğuşu ve batışına göre ülkeden ülkeye ve şehirden şehire değişen sahur ve iftar saatleri Ramazan'ın ilk gününde, diğer ülkelerde şu şekilde olacak:

- Norveç'in başkenti Oslo'da sahur 04.29, iftar 20.35

- İsveç'in başkenti Stockholm'de sahur 04.12, iftar 19.55

- Rusya'nın başkenti Moskova'da sahur 03.55, iftar 19.36

- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da sahur 04.46, iftar 20.07

- Almanya'nın başkenti Berlin'de sahur 04.36, iftar 20.08

- İngiltere'nin başkenti Londra'da sahur 04.32, iftar 20.00

- Fransa'nın başkenti Paris'te sahur 05.27, iftar 20.46

- Kanada'nın Toronto kentinde sahur 04.57, iftar 20.04

- İtalya'nın başkenti Roma'da sahur 04.53, iftar 19.55

- Yunanistan'ın başkenti Atina'da sahur 05.20, iftar 20.06

- İran'ın başkenti Tahran'da sahur 05.07, iftar 19.42

- ABD'nin başkenti Washington'da sahur 05.02, iftar 19.49

- Güney Kore'nin başkenti Seul'de sahur 04.30, iftar 19.11

- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sahur 04.44, iftar 19.34

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta sahur 04.10, iftar 18.37

- Kudüs'te sahur 04.50, iftar 19.13

- Mısır'ın başkenti Kahire'de sahur 04.09, iftar 18.27

- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de sahur 04.38, iftar 18.52

- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da sahur 04.16, iftar 18.21