Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili arasındaki görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler de ele alındı.

Afganistan'da, ABD'nin çekilmesini takip eden süreç içerisinde Taliban'ın ilerleyişi, dünya gündemine oturdu.

Ülke liderleri arasında, yaşanan son durumlara yönelik diplomasi trafiği başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu tarafından Afganistan'daki durumun etraflı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

İki taraf da ülkenin istikrara kavuşmasına yönelik isteklerini belirtti.

ULUSAL GÜÇLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLAMASINA VURGU

Afganistan'daki ana ulusal güçlerin, mümkün olan en kısa sürede güvenliği ve kamusal düzeni sağlaması konusu üzerinde duruldu.

İKİLİ TEMAS PROGRAMI GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Gündemdeki diğer konuları da istişare eden Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu, gelecekte yapılacak en üst ve üst düzeylerdeki ikili temasların programını gözden geçirdi.