Antonio Guterres, BM'deki 5 ülkenin temsilcilerini toplantıya çağırdı

Afganistan'da gerçekleşen olaylardan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'deki 5 üye ülkenin temsilcileriyle son durumu değerlendirecek.

Afganistan'da yaşanan son durumlar Birleşmiş Milletleri (BM) harekete geçirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

SON GELİŞMELERİ KONUŞACAKLAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Guterres, BMGK'nin veto gücüne sahip beş daimi üyesinin temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelerek, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirecek.

DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bugün meydana gelen terör saldırılarında Afgan sağlık yetkilileri en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulunmuştu.