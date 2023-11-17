5 ülkeden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İsrail başvurusu İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

AA & Ensonhaber

5 ülke, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için harekete geçti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) yapılan açıklamada Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar ve Cibuti tarafından yapılan başvuruların Savcılık Ofisi'ne ulaştığı belirtildi.

UCM Roma Statüsü uyarınca bir taraf devletin başka bir taraf devletin topraklarında işlenen suçların araştırılması için Savcılık Ofisi'ne soruşturma yapması adına başvurabileceği belirtildi.

Halihazırda Filistin'deki duruma ilişkin savcılığın bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada söz konusu soruşturmanın 3 Mart 2021 tarihinde başlatıldığı ve 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işlenen Roma Statüsü suçları kapsamına girebilecek eylemleri kapsadığı ifade edildi.

"Özel ekip kuruldu"

Başsavcı Kerim Han'ın göreve gelmesinin ardından Filistin'deki durumla ilgili soruşturmayı ilerletmek üzere özel bir ekip kurduğu ve bu ekibin Filistin'e işlenen suçlarla ilgili kilit paydaşlardan bilgi ve iletişim toplama, muhafaza etme ve analiz etme konusunda yetkilendirildiği aktarıldı.

Bugüne kadar savcılığa önemli miktarda bilgi ve kanıt gönderildiği belirtilen açıklamada Savcılık Ofisi çalışanlarının hayatta kalanlarla görüşmek, sivil toplum örgütlerini dinlemek ve ilgili ulusal muhataplarla temas kurmak üzere Filistin ve İsrail'i ziyaret etme çabalarını da sürdüreceği vurgulandı.